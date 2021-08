Beau temps dans le Luberon

Appareil Panasonic

Beau temps dans le Vaucluse après la perturbation pluvio-orageuse d'hier qui a donné localement 10-20mm, seulement 0,8mm pour Sivergues.

Heureusement que l'été est assez pluvieux car avec le déficit pluviométrique du printemps, l'été aurait pu être catastrophique du point de vue de la sécheresse et des incendies. Au final, des pluies excédentaires en Juillet (40mm au lieu de 25mm), ont permis à la végétation de ne pas trop s'assécher par apport aux étés précédents (pour le moment)…

Sinon le vent est faible, la température agréable et pas trop chaude, avec au plus chaud environ 25,5°C pour Sivergues, 27-29°C en plaine, inférieur aux normales.

On en profite car la semaine pourrait être caniculaire, notamment entre mercredi et dimanche, avec en plaine des températures à la limite des seuils de canicule (19-22/36-39°C prévus, seuils canicule 21/36°C).



Bilan météo Juillet 2021 pour Sivergues à venir.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert