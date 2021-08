L'été revient ou arrive enfin!

Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/677 sec

Ouverture f/2

Focale 4.6 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXS1CUG1

De plus en plus beau tout au long de ce dimanche après l'abondant épisode pluvieux d'hier.

Encore quelques cumulus de beau temps pour masquer temporairement le soleil l'AM mais belle remontée de la température avec une TX de 21.4° cet AM vs 19.4° hier. La minimale était fraiche avec seulement 11.9°.