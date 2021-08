Grand bleu + bilan météo

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/3.5

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Grand soleil aujourd’hui avec le retour de la chaleur, 32-33°C pour Sivergues et en vallée du Rhône, 34°C-36°C dans la vallée d'Apt et le Pays d'Aigues.

La potentielle canicule à partir de mercredi pour au moins 5 jours se confirme de plus en plus, avec des nuits à 20°C environ et des après-midi à 36-38°C en plaine, peut-être même localement des pointes à 40°C.



Bilan météo Juillet 2021 Sivergues (565m) :

Température maximale : 33,5°C (19-22-23/07)

Température minimale : 10°C (14/07)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : ≈ 20,4 mm (19/07)

Précipitation totale : ≈ 40 mm

Rafale maximale : ≈ 65 km/h (15/07) ; 55-60 km/h (13-14/07) ; 55 km/h (01/07)

Nombre de jour(s) avec forte chaleur : 13 (dont 0 très forte chaleur et 2 nuits tropicales).



En résumé coté température ce mois de juillet aura été environ dans les normales (cela dépend des stations), peut-être très légèrement au dessus, d’environ 0,5°C, notamment pour les minimales. Coté pluviométrie, cela dépend des stations également, mais pour Sivergues, ce mois de juillet aura été très légèrement excédentaire avec environ 40mm pour une normale d’environ 25mm. C'est donc une bonne nouvelle après plusieurs mois déficitaires (notamment mars avec 7,5mm et juin avec 3,2mm).



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert