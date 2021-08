Dim. originale 2304*1728px

Appareil HUAWEI

YAL-L21

Exposition 1/2200 sec

Ouverture f/2.2

Focale 2.23 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Lightroom 6.3.0 (Android)

Le Soleil est de retour en Alsace... Malgré un ciel voilé et de plus en plus nuageux dans l'après-midi, les T° étaient déjà légèrement en hausse!!

