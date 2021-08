Alerte orange sur le massif de la Sainte Baume

Dim. originale 4032*3024px

Contrairement aux monts d'Auvergne les précipitations ont été rare sur le sud. Les massifs sont en alerte orange,le passage en rouge entraînera leur fermeture.Malgré l'heure et la saison le temps restait bien dégagé et les massifs provençaux de l'intérieur assez net (au 1er plan la Sainte Victoire). Côté Méditerranée les nuages étaient plus nombreux.



Bel été à tous