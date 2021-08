Double foudre sur le pays Navacellois

Depuis Saint-Michel-d'Alajou, nous arrivons sur le même train de cellule qui continue en direction de Saint-Maurice-Navacelles.

La cellule est isolée, on remarque les étoiles à gauche et même les bolides et étoiles filantes par moments, ce qui est fort agréable.



Cet orage, ne donnera plus grand chose après ce double coups de foudre.