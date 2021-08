Arrière d'un orage

Appareil samsung

SM-A526B

Exposition 1/1200 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.23 mm

ISO 25

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.2 (Windows)

GPS 45.06°N, 1.15°E

Il y a quelques minutes, une petite salve orageux est passée sur la Dordogne et, malheureusement, je n'ai pas pu la prendre à l'avant mais, voici ce que ça donne à l'arrière.

Nous étions avant l'orage après de 32 degrés et maintenant, plus que 27. Ça fait du bien.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)