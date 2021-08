Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/4.0

Focale 9.9 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Semaine caniculaire sur le Sud-Est. Le Vaucluse ne fait pas partie des départements en orange canicule pourtant il fait très chaud et les seuils canicule sont dépassés pas sur 3 mais sur 5 jours (normalement 21°C/36°C) sans compter un pic de pollution en cours.



En effet hier et aujourd’hui les températures atteignent 36°C à 39°C en plaine (un peu moins aujourd’hui à cause d'un voile nuageux mais qui a rendu l'atmosphère étouffante), et les nuits sont également chaudes avec 18°C à 21°C en plaine, un peu moins sur les reliefs sauf sur le Luberon du fait d'une inversion thermique : 23°C de minimale sur les crêtes du Petit Luberon (670m) la nuit dernière, et ma station a relevé elle 21,5°C.

Cet épisode devrait durer jusqu'à dimanche-lundi, avec une intensification demain et un pic samedi avec localement plus de 40°C, et les températures nocturnes vont encore augmenter également (20-22°C).



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 21,5°C/35,5°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune Canicule et Orages