Bases élevées, très élevées !

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON Z 7

Exposition 30 sec

Ouverture f/4

Focale 24 mm

ISO 320

Objectif NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Baptiste Monterroso

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.0 (Macintosh)

Le type d'orage que j'affectionne le plus, des orages d'étage moyen aux bases très élevées. Certes les manifestations électriques furent rares, mais quel esthétisme lorsqu'elles se produisit ... Un régal à contempler à l'heure bleue, d'autant plus avec 21°C au thermomètre et sans le moindre vent (pas commun pour l'endroit !).