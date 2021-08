Une soirée EXTRA !

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 20 sec

Ouverture f/4.5

Focale 24 mm

ISO 250

Objectif TAMRON 10-24mm F/3.5-4.5 Di II VC HLD B023

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Retour de conditions pleinement estivales ce jeudi en Lorraine après des semaines de grisaille, de fraîcheur et de pluie en quantités énormes... Et surtout, des orages bien trop pauvres en foudre et trop pluvieux pour tenter de les photgraphier...!



Mais aujourd'hui, alors qu'une grosse dégradation orageuse était prévue pour les régions centrales, un petit espoir bien mince était modélisé sur le centre de la Meurthe-et-Moselle et la Moselle par certains modèles entre 23h et 01h du matin.



Nous décidons donc de partir nous placer là où se jouerait le feu de l'action, vers les hauteurs de Pont-à-Mousson (54), avec sa célèbre "Butte de Mousson" que l'on voit ici en premier plan.



Arrivés vers 21h40 sur place, le ciel était complètement dégagé, rien d'intéressant sur les radars, tout semblait partir pour rester calme... Du coup nous décidons de passer le temps allongés dans l'herbe à observer quelques jolies Perséides qui filaient dans le ciel, jusqu'à ce qu'un plafond d'altocumulus ne viennent bâcher d'un seul coup le ciel, premier signe encourageant!



Nous regardons de nouveau les radars et là les choses s'activeznt d'un seul coup avec une ligne de petite cellules qui se forment vers la Haute Marne et la Meuse, elles ne tarderont pas à devenir orageuses et nous observeront rapidement les premiers flashs sur l'horizon.



Nous pointons nos objectifs sur cet orage encore lointain qui semble bien s'activer électriquement jusqu'au moment ou un très gros flash se manifeste à notre gauche, une très petite cellule localisée est née juste à côté de nous sans prévenir et n'a pas tardé à s'activer plus franchement avec des flashs répétés qui illunminaient son sommet bouillonnant, du coup à peine l'objectif pointé vers ce (tout) petit orage que le Graal du photographe d'orage a jailli! Un magnifique impact extranuageux qui vient s'abattre loin à l'arrière de l'orage! La photo dont je rêvais depuis très longtemps ! Je suis complètement refait ce soir, et c'était sans compter la suite du spectacle qui allait s'offrir à nous quelques instants plus tard lors de l'arrivée de l'autre cellule orageuse qui arrivait par l'Ouest et qui nous offrira un véritable festival électrique! Un régal ! Plutôt pas mal pour un risque orageux annoncé comme "ponctuel avec quelques coups de tonnerre"



Merci Mère Nature !