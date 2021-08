retour au calme

Logiciel PhotoFiltre 7

Quelques résidus nuageux dans le ciel ce matin laissés par l'orage d'hier soir quia surtout était marqué par des rafales à 70km/h et peu de précipitations : 2.4mm

Tn 17.1°, nouvelle Tx >30° prévue cet AM qui serait la troisième d'affilée après les 33.5° d'hier et les 30.4° de mercredi.