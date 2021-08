Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/3.5

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Semaine caniculaire sur le Sud-Est.

En effet (comme dit hier : https://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-277487-caniculaire.html) depuis mercredi les températures atteignent 36°C à 39°C en plaine Vauclusienne, et les nuits sont également chaudes avec 18°C à 22°C. Et fait notable, mais en moyenne les minimales sont plus élevée sur les reliefs qu'en plaine (c'est peut-être pour ça que la vigilance orange n'a pas été activée).

De plus ce matin, en moyenne les minimales sont plus élevées que les jours précédents. Elles devraient encore augmenter les nuits prochaines (20°C-23°C et même peut-être 21°C-24°C dans la nuit de dimanche à lundi).

De même pour les maximales, 37-40°C prévu, avec un pic samedi où on pourrait localement dépasser les 40°C.

Cet épisode devrait durer jusqu'à dimanche-lundi.



Pour l'heure (9H), on relève déjà environ 26°C en plaine comme sur les reliefs et même déjà 28°C sur les crêtes du petit Luberon (670m), mais cela devrait s'inverser et c'est bien en plaine qu'il fera le plus chaud. Soit plus ou moins les même températures qu'hier, et cela monte en flèche, même plus vite qu'hier.



Min/Max d'hier pour Sivergues (565m) : Environ 21,5°C/35,5°C

Minimale du jour : 20,5°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune Canicule