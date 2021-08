Appareil QCOM-AA

Le mercure atteint des sommets dans l'après-midi sur l'ouest provençal et frôle la barre des 40°C avec environ 38°C sur Arles, sous un soleil de plomb et sans un souffle d'air.



Cet épisode devrait perdurer encore quelques jours avant un retour à des températures davantage supportables à partir de mardi et la levée du mistral.