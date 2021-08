Lumière lunaire et électrique

Lumière lunaire et électrique Montaud 2021-08-12T22:14:00+02:00

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 25 sec

Ouverture f/5.6

Focale 35 mm

ISO 640

Objectif EF16-35mm f/4L IS USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Comme mardi, les orages furent isolés ce jeudi soir. La situation mettant du temps à se mettre en place, et ayant en tête de me poster sur le nord-est héraultais, je vais finalement arriver sur un point de vue proche de Montpellier, un peu tard. La Lune disparaitra rapidement derrière la convection mais me laissera quand même le temps de composer avec un éclair, internuageux en l’occurrence.