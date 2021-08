Foudre isolée

Dim. originale 900*600px

Appareil Canon

Canon EOS 5DS

Exposition 20 sec

Ouverture f/4

Focale 50 mm

ISO 640

Objectif Zeiss Milvus 1.4/50 ZE

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe ChristianCarmona / chrispics.fr

Flash No Flash

Et comme mardi soir, les bases sont élevées. Entre autres éclairs internuageux, quelques rares coups de foudre se manifesteront comme ici entre Mont St-Baudille et Pic St-Loup. Une zone particulièrement propice à la foudre cette année depuis la toute fin mai !



Hélas pour moi, l'orage va s'éteindre peu après, ne m'offrant pas un spectacle plus proche.