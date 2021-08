Grand bleu sur les Cévennes

Appareil Panasonic

DMC-FZ38

Logiciel Hugin 2018.0.0.5abfb4de7961

Ciel d'azur sur les Cévennes gardoises, il fait chaud même en altitude mais heureusement une petite brise rend l'atmosphère plus supportable qu'en plaine.



Vue depuis le Pic Guiral vers le nord, à la frontière entre Gard, Hérault, Lozère et Aveyron ; le Mont Aigoual et sa station météorologique sont visibles au fond à droite.