Toujours caniculaire depuis mercredi et c'est monté d'un cran hier et aujourd'hui avec en plaine Vauclusienne 37-40°C, localement 41°C et des minimales plus élevées également (20,5-22°C en moyenne, localement moins, mais aussi localement plus par inversion thermique sur le Luberon avec 24°C à 670m sur les crêtes du Petit Luberon ; 22,5°C pour Sivergues).

Les premiers 40°C de 2021 pour le Vaucluse ont été atteints hier avec 40,5°C à Apt-Viton (242m), et encore aujourd'hui avec 40,6°C au même endroit (il s'agit même de la plus haute température enregistrée en France sur la journée). 38-39°C à Avignon, Carpentras et Orange.

Fin de l'épisode prévu lundi après-midi après encore une nuit caniculaire et avec l'arrivée du mistral qui soufflera assez fort (environ 70 km/h), cela va rafraîchir l'atmosphère, mais après cette canicule, attention aux incendies.



Min/Max d'hier pour Sivergues (565m) : Environ 20,5°C/37-37,5°C

Min/Max du jour : Environ 22,5°C/36°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune Canicule