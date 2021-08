Puissant Orages en Lorraine

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/13 sec

Ouverture f/7.1

Focale 24 mm

ISO 50

Objectif 24-105mm F4 DG OS HSM | Art 013

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe KEVIN LECLERCQ

Flash No Flash

Logiciel PhotoScape

L'est de la Lorraine a subit le passage d'orages assez intense, comme ici a la frontière entre les Vosges et la Meurthe Et Moselle, grêle et forte rafales de vent en dessous, quelques dégâts déjà reporté sur les secteurs concernés.