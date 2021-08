Appareil Canon

Canon EOS 6D Mark II

Exposition 1/10 sec

Ouverture f/7.1

Focale 15 mm

ISO 100

Objectif 15mm

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe FABIO AQUALYS

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.20

Positionné sur les coteaux de la vallée du Rhône une petite cellule avec peu de précipitation donnera seulement 2 ou 3 intra-nuageux et ce double impacts entre Condrieu et Chavanay ! Puis plus rien... Mais peu après les orages explosent sur le Rhôdanien donnant pas mal d'impacts visibles et une pile électrique sur l'Isère.



Les couleurs sont naturels, on voit également le cumulonimbus en arrière-plan d'un orage en plein sur Lyon.