Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/3.2

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Très brumeux ce matin sur le Vaucluse. Vue sur la vallée d'Apt depuis les crêtes du Luberon, le Ventoux est à peine visible.

Fin de la canicule en Vaucluse avec l'arrivée d'un assez fort Mistral (environ 50 km/h ce matin et 70 km/h prévu cet après-midi).

Hier les températures ont encore atteint 36-38°C en plaine, localement 39°C et cette nuit du fait du Mistral les températures ont eut du mal à descendre avec 23-24°C près du Rhône, ailleurs retour de la fraîcheur avec 18°C ce matin pour Sivergues ! Pour les maximales cela va se rafraîchir également.

Mais le Mistral n'a pas que des avantages, il favorise également les incendies, surtout après cette période de canicule. Pas d'interdiction d'accès aux massifs aujourd'hui en Vaucluse, par contre il y a des limitations dans les départements voisin. Attention, cet épisode de mistral devrait durer plusieurs jours (80 km/h prévu demain et mercredi à Avignon), et les limitations pourront évoluer dans les prochains jours : https://www.risque-prevention-incendie.fr/vaucluse/

http://www.prevention-incendie-foret.com/connaitre-les-regles/acces-en-foret

A noter également qu'il est tombé quelques gouttes hier soir avec des orages localisés.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune Canicule jusqu'à 16h



Bilan de la canicule à venir, mais voici déjà un récapitulatif des températures maximales de l'épisode :

41,2°C à Trets (264m) (13) le 13 (température la plus chaude du jour en France)

40,7°C à Vinon-sur-Verdon (271m) (83) le 13

40,6°C à Apt-Viton (242m) (84) le 14 (température la plus chaude du jour en France) et 40,5°C le 13

39,8°C à Uzès (72m) (30) le 13

39,7°C à Aix-en-Provence (173m) (13) le 13

39,5°C au Castellet (473m) (04) le 13

39,5°C à Cadenet (152m) (84) le 13

Localement 39°C Sud Drôme et Ardèche le 13 et le 14

38,7°C à Avignon (37m) (84) et Carpentras (99m) (84) le 13

38,2°C à Orange (60m) (84) le 13 et le 14

38,1°C à Sisteron (500m) (04) le 13

≈ 37-37,5°C pour Sivergues (565m) (84) le 13

35,8°C sur les crêtes du Petit Luberon (672m) (84) le 13

29,7°C au Mont Serein – Ventoux (1445m) (84) le 14

25,2°C au sommet du Ventoux (1912m) (84) le 13