Fort mistral

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/2206 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Le mistral souffle fort depuis hier sur les Alpilles avec des rafales à plus de 70-80 km/h qui devraient durer jusqu'à la nuit de mercredi.



Autant dire qu'après les températures caniculaires de la semaine passée qui ont oscillé entre 35°C et près de 40°C pendant plusieurs jours et une hygrométrie proche de 30 %, la vigilance incendie est au maximum sur la région.



Vue vers l'est sur le village de Mouriès.