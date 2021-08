Risque incendie exceptionnel : tous les massifs interdits

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/5.6

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Retour de la fraîcheur avec ce fort mistral (seulement 15°C ce matin à Sivergues, tout de même 30-31°C en plaine cet après-midi).

Néanmoins ce vent favorise les incendies. Après ne pas avoir placé le département en alerte hier soir pour aujourd'hui, la préfecture a placé d'urgence le département en risque d'incendie exceptionnel à midi, c'est à dire interdiction d'accès à tous tous les massifs forestiers du département pour toute la journée, et ce au moins jusqu'au 25/08.

En effet ce fort mistral soufflant localement à plus de 90 km/h a causé de nombreux départs de feux sur le Sud-Est. Il y a celui du Var, et également un deuxième à Beaumes-de-Venise au nord de Carpentras. Avec le Mistral la fumée s'est répartie dans tous le département, à tel point que ça sent le feu jusqu'à Sivergues et ce matin nous avions une traînée noire dans le ciel du Vaucluse.

L'incendie du Var étant tellement important, les canadairs ont effectués quelques largages à Beaumes-de-Venise et ont du retourner dans le Var…



Bilan canicule :

Pour cette canicule les départements 04-06-07-26 et 83 étaient en vigilance orange. Le 30, le 13 et le 84 en jaune à la limite de la vigilance orange. Et ce du 10/08 16h au au 16/08 16h pour le Vaucluse.

La température maximale de cet épisode est atteinte le 13/08 à Trets (13) avec 41,2°C, et en moyenne la zone la plus touchée est l’arrière pays varois mais également la vallée de la Durance à la limite entre 13-04-83-84 (vers Manosque – Vinon-Sur-Verdon) avec 40,5-41°C.

Pour le Vaucluse environ 18-24°C le matin et 36-39°C en max durant environ 5 jours dont 2 à localement 40-41°C avec un pic de 40,5°C et 40,6°C à Apt-Viton (242m) le 13 et le 14.

Durant cette canicule les 40°C ont donc été atteints, les premiers étaient à Apt-Viton : 40,5°C le 13.

Les records mensuels d’août 2003 ; 2017 et 2020 on été par endroit frôlés (environ 0,5°C).

A noter que cette canicule a plus touchée le Sud-Est du département (Vallée d'Apt et Sud-Luberon) que la Vallée du Rhône et le Comtat habituellement plus exposé. De même pour les températures minimales qui sont souvent plus élevée sur les reliefs qu'en plaine (c'est peut-être pour cela que la vigilance orange n'a pas été activée).