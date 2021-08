Mistral estival

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/3020 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 103

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le Mistral souffle encore en ce début de soirée sur l'Ouest de la Provence, certes moins violemment que la nuit dernière où ses conséquences auront été catastrophiques chez nos voisins varois. En périphérie de la ville de Marseille, les départs de feux d'hier, au nord du Parc National des Calanques, au pied du Mont Saint Cyr et dans le secteur de Plan-de-Cuques auront heureusement vite été maîtrisés, notamment grâce à un ballet de Canadairs ayant survolé la ville une bonne partie de l'après-midi, écopant dans la rade et faisant des largages sur les incendies limitrophes.



En cette seconde quinzaine d'août, après 3 mois de fortes chaleurs, d'une semaine de canicule, de pluies éparses et anecdotiques, la sécheresse en Provence devient préoccupante en ce qui concerne le stress hydrique de la végétation, l'humidité des sols et donc le risque incendie. Le département du Vaucluse a par exemple interdit préventivement tout accès dans ses massifs forestiers jusqu'au 25 août minimum.



Photo prise depuis la Corniche en direction du SO.