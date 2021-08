Temps ensoleillé en Haute Vallée du Tarn

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Temps ensoleillé depuis plusieurs jours maintenant sur les Cévennes lozériennes.

La chaleur du weekend dernier s'est largement estompée avec l'arrivée du Mistral en début de semaine mais les températures commencent à remonter depuis hier.

Photo prise depuis le Single (1033 m) avec vue sur la Haute Vallée du Tarn et le Rocher de la Table au centre-droit. En fond de vallée, on aperçoit le village de Quézac à gauche, célèbre pour sa source d'eau gazeuse et le village d'Ispagnac à droite.