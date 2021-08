Temps lourd sur la Provence

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/619 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Retour d'une ambiance nuageuse et lourde en fin de journée sur l'ouest provençal, après des entrées maritimes en matinée et une après-midi ensoleillée.



Température maximale d'environ 29°C, avec un ressenti beaucoup plus élevé du fait d'une forte humidité ambiante.



Vue depuis les Baux-de-Provence vers le sud-est et le Var.