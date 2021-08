Appareil Canon

Logiciel ArcSoft MediaImpression

Bonjour tout le monde en ce dimanche 22 août 2021 bien rentré du Lac de Madine après la violente tempête samedi 21/08/2021 soir qui aura frappé le Lac de Madine Heudicourt et Nonsard ou de gros dégât son visible en photo toutes les activités du site de Madine son annulé ce dimanche, c’est un vrai désastre, je me suis réfugié dans un recoin d’un bâtiment lors de la tempête avec une micro-rafale puissance estimée de 110/130 kilomètres. Puis j’ai donc rejoint l’équipe du parc aquatique pour sauver les meubles et ramenée sur le site ce qui c’est envolée rentrée à 01 h 00 est gros travail à Madine de réparation et réinstallation du parc envolée et beaucoup de rangement au parc aquatique et autre l’accro branche et ravagée d’Heudicourt. Pour l’instant, aucune victime n'est signalée, mais le jour et arrivée donc je vais faire une vidéo de ce carnage. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fabricegillant&set=a.1649569448573149