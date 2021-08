Appareil Canon

Canon EOS 1100D

Exposition 3.2 sec

Ouverture f/9.1

Focale 22 mm

ISO 200

Objectif EF17-40mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

bonjour à tous voici l orage violent hier soir qui à traversé la MEUSE et la

MEURTHE ET MOSELLE ET LA MOSELLE accompagnée des précipitations est des micros rafales sur la région LORRAINE SUPERBE AMBIANCE

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)