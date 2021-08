Structure instable et possible tuba

Structure instable et possible tuba Six-Fours-les-Plages 2021-08-24

Photographe ENZO RETTELER

Dans un contexte où une goutte froide à l'arrière d'un système dépressionnaire sur les pays de l'est s'infiltre sur la région PACA, les orages ont explosé en plainevaroise avec beaucoup d'eau (150 mm à Pignans en 1h30), et beaucoup de grêle de modeste diamètre.



Ici, sur la partie sud du système, une jolie structure avec un possible tuba, sur le littoral Hyérois.