Cumulus au Sud

Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/4.0

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Beau temps redevenant plus nuageux...ciel couvert par stratus en début de matinée se dissipant rapidement laissant momentanément un ciel clair et dégagé hélas par pour bien longtemps...vent faible de NO.