Ciel totalement dégagé

Appareil Sony

H8416

Exposition 1/2500 sec

Ouverture f/2

Focale 4.4 mm

ISO 40

Mesure Multi-segment

Photographe Yoshi69

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS : 45°57'08,10"N ; 001°05'55,19"W



Ciel entièrement dégagé et 28°C. Vent de terres assez fort, d'où la présence de petites vagues à droite de la Passe aux B½ufs, et non à gauche.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)