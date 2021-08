Grand bleu

Appareil QCOM-AA

Exposition 1/1371 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Encore un ciel d'azur sur l'ouest provençal avant un nouvel épisode de fort mistral qui devrait démarrer ce soir pour plusieurs jours.



L'été se poursuit mais les risques de fortes chaleurs sont à priori désormais passés et le mercure ne dépasse plus les 30°C en journée, avec des nuits un peu plus fraîches fort bienvenues...



Le déluge tombé sur Salon-de-Provence mardi n'a pas eu lieu ici et aucune goutte d'eau n'est tombée depuis plusieurs semaines.



Vue vers l'extrémité ouest des Alpilles, au loin l'abbaye de Montmajour au nord d'Arles.