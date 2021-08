Au pays d'Ossau

Dim. originale 3456*2592px

Temps splendide et chaleur modérée pour parcourir les cimes esseulées de la vallée d'Ossau et ses lacs comme ici le lac d'Aule à droite et le lac de Bious-Artigues à droite dominé par le seigneur des lieux : le pic du Midi d'Ossau (2884 m).