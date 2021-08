Temps ensoleillé sur les Cévennes lozériennes

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Persistance d'un temps ensoleillé depuis plusieurs jours sur les Cévennes avec le Mistral qui s'est levé plus à l'Est depuis la veille avec de bonnes rafales aujourd'hui mais peu perceptible ici sur les crêtes. La chaleur du weekend dernier s'est estompée et nous rappelle que septembre et l'automne se rapprochent à grands pas !

Photo prise depuis les crêtes de Castelviel (924 m) avec vue sur les sommets de la Vallée Borgne et du Haut-Vidourle. En bas, on aperçoit la Vallée Française ou Vallée du Gardon de Sainte-Croix.