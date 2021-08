Fort mistral

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1449 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Comme prévu le mistral souffle fortement depuis hier pour un nouvel épisode qui devrait durer jusqu'à lundi en basse vallée du Rhône.



Avec une hygrométrie très basse d'environ 30% la visibilité est exceptionnelle ; température agréable sans excès d'environ 27°C en journée, on sent que l'été touche à sa fin et les grosses chaleurs sont désormais derrière nous.



Vue depuis le centre d'Arles vers le nord, au loin les Alpilles et le Ventoux à environ 80 km.