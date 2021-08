Fin d'été en Pyrénées ?

Dim. originale 3888*2592px

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/7.1

Focale 107.42 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 19.0 (Macintosh)

Lentement le soleil adoucit sa course dans le ciel et la lumière matutinale se fait moins frontale, plus rasante sur les cimes du sud. Des nuages d'altitude s'infiltrent par l'Ibérie mais l'impression quoique plus fraîche, demeure lumineuse avec une jolie vue sur le massif pyrénéen comme ici de l'Estibète à gauche aux Gabizos (2639 m) à droite ; au centre le Grand Barbat (2813 m)

Certains s'élèvent dans les airs pour jouir d'un exceptionnel panorama sur la chaîne.