peu de changement

Toujours un ciel tout bleu, mis à part ces lointains cirrus qui circulent derrière les Pyrénées, sur lesquelles on a retrouvé une excellente visibilité.

Fraîcheur matinale plus marquée qu'hier avec 12.4 °C de Tn, la plus fraîche depuis le 6 juin. On glisse doucement vers l'automne.