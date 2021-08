Encore estival

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/9286 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 107

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Encore une journée parfaitement ensoleillée et calme, le Mistral se limitant à la vallée du Rhône et la Camargue, épargnant totalement l'Est des Bouches-du-Rhône et la rade de Marseille.

Dans un air limpide, le soleil va bientôt finir sa course derrière l'archipel du Frioul, alors que la Méditerranée est bien calme, tout juste ridée par les petites brises diurnes.



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche.