Toujours du mistral

Le mistral souffle toujours sur les Alpilles et la basse vallée du Rhône bien qu'un peu moins fort que ces derniers jours, et le risque incendie est maximal sur la région.



L'air très sec assure une luminosité et une visibilité exceptionnelle avec une température d'environ 30°C en journée, et des matinées qui commençent à devenir plus fraîches.



Vue sur l'ouest des Alpilles depuis les hauteurs du village de Mouriès.