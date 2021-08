Sec + bilan météo

Appareil Panasonic

Toujours du ciel bleu dans le Vaucluse, malgré la présence de quelques cumulus de beau temps. Le mistral s'est nettement calmé notamment à l'Est du département, cela souffle encore près du Rhône. Les massifs sont de nouveau accessibles.

Les températures sont agréables et respirables avec une dizaine de degrés le matin en moyenne (15°C près du Rhône, seulement 5°C sur certains reliefs), environ 28-30°C l'après-midi en plaine.

Après la canicule de mi-août suivi d'un fort mistral au pire moment, avec un fort déficit pluviométrique (la dernière pluie date du 04/08 pour Sivergues qui a échappé aux orages du 24/08), les sols sont maintenant très secs, certains secteurs du département dont celui de Sivergues ont été placés en ''alerte'' sécheresse.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert



Bilan météo Août 2021 – Sivergues (565m) :

Température maximale : 37°C (13/08)

Température minimale : 9°C (28-30/08)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : ≈ 11,6mm (04/08)

Précipitation totale : ≈ 13,2 mm

Rafale maximale : ≈ 70 km/h (16/08) ; 65-70 km/h (17/08)

Nombre de jour(s) avec forte chaleur : 10 (dont 5 très fortes chaleur et 4 nuits tropicales).

Jours avec limitation d'accès aux massifs (risque incendie) : 13 dont 8 jours en risque exceptionnel (interdiction totale) ; 5 en exceptionnel avec dérogations et 0 en très sévère (limitation)



En résumé coté température ce mois de d’août aura été environ 0,5°C voire 1°C au dessus des normales. Coté pluviométrie, pour Sivergues, comme dans les 3/4 du département, ce mois d’août aura été cette fois très sec contrairement à Juillet (assez pluvieux pour Juillet) mais dans la continuité du printemps (fort déficit de mars et juin avec moins de 10mm chacun). En moyenne dans le département la pluviométrie est d'environ 20mm (localement 30-35mm dans les endroits bien arrosés par les orages) au lieu de 45mm. Mais par endroit la pluviométrie est de 15mm seulement soit un déficit d'environ 65 %.

A ce déficit du printemps s'ajoute donc celui d’août, mais d'autres facteurs aggravant : la canicule de mi-août et surtout un fort mistral juste après cette canicule, résultat en quelques jours la situation est devenue critique pour le risque incendie et la sécheresse.



Bilan météo été 2021 à venir.