Nuageux et éclaircies...au lac de la Moucherolle

Nuageux et éclaircies...au lac de la Moucherolle Villard-de-Lans 2021-08-31T12:32:00+02:00

Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.0

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Plus on monte en altitude plus les nuages deviennent nombreux...les éclaircies se font de rares percées...il fait frais avec la bise.