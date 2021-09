Sec dans le Luberon

Appareil Panasonic

Beau temps malgré la présence de cumulus de plus en plus nombreux dans l'après-midi, mais le soleil tape fort. Chaud, mais sans plus (tout même largement au dessus des normales) jusqu'à 30-32°C en plaine.

Dans tous ça les sols sont toujours secs, peut-être quelques gouttes en fin de semaine avec un vent de Sud, et peut-être de la pluie la semaine prochaine, mais rien de sur…

La dernière date du 04/08, et il n'est tombé que 55mm environ depuis début juin… Par chance la dernière pluie significative a eu lieu mi juillet, mais depuis, plus rien…

Le Luberon est plus beau quand il n'est pas sec…



Min/Max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 13°C/29°C



Bilan météo été 2021 – Sivergues (565m) :

Température maximale : 37°C (13/08)

Température minimale : 9°C (28-30/08)

Précipitation maximale en 24H : ≈ 20,4 mm (19/07)

Précipitation totale : 56,4mm

Rafale maximale : ≈ 70 km/h (16/08)

Nombre de jour(s) avec forte chaleur : 32 (dont 5 très fortes chaleurs et 8 nuits tropicales).

Jours avec limitation d'accès aux massifs (risque incendie) : 13 dont 8 jours en risque exceptionnel (interdiction totale) ; 5 en exceptionnel avec dérogations et 0 en très sévère (limitation)

Cet été est marqué par un mois de Juillet assez pluvieux (40mm) permettant de limiter dans un premier temps la sécheresse, mais finalement entre le très fort déficit pluviométrique du printemps, de Juin (3,2mm) et d'Août (13,2mm), et attisé par une canicule mi-août suivi d'un fort mistral au pire moment, la sécheresse aura quand même lieu. Pour Sivergues la pluviométrie de l'été est donc très faible avec 56,4mm au lieu d’environ 115mm en moyenne sur ces 3 mois.