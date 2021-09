Il a fallu attendre le 1er septembre pour que les stratocumulus laissent enfin plus de bleu au ciel, et pour avoir enfin une sensation de douceur .

Car cela fait plus d'une semaine que la bise de NE ne nous lâche pas et en absence de soleil le ressenti n'était pas bien chaud lorsque les stratocumulus faisaient la loi.

Ce vent de NE donne une eau agitée sur le Lac au Duc propice aux sports de voile .