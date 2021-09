Soleil contre brouillard!

Qui du soleil ou du brouillard va gagner la partie ce matin?

Telle est la question sachant qu'hier le brouillard l'a emporté mais le soleil est revenu en milieu de matinée pour briller jusqu’au soir.

avec 10.8° de Tn on reste au-dessus de la barre des 10 contrairement à hier, à voir si celle des 25 sera atteinte voire franchie cet AM car on l'a frôlée hier : 24.9°