Nuages à plusieurs étages, mais toujours sec et chaud

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/740 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 229

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Les températures extrêmes du jour sont restées dignes de l'été, favorisées par le vent marin d'ESE. La Tn a été tropicale sur la Corniche, ne descendant pas en dessous de 20.9°C la nuit dernière, et la Tx de 28.1°C a laissé une impression très estivale pour ce second jour de l'automne météorologique.

Le seul signe du passage progressif vers la fin de l'été, outre la réduction de la durée d'ensoleillement à l'approche de l'équinoxe, est certainement l'apparition de nuages de différentes altitudes aujourd'hui, en marge de la perturbation Ibérique, qui a lâché beaucoup d'eau au large, mais seulement quelques gouttes anecdotiques et non quantifiables dans le vent sur Marseille. La sécheresse est toujours en pleine forme !



Photo prise depuis la colline de la Garde en direction de l'Ouest.