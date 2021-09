Premier orage de l'automne en approche !

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/883 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 347

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Ils étaient espérés, voici les tous premiers orages de la saison automnale à l'abordage de Marseille, qui arrivent par l'Ouest et concernent déjà l'Estaque et le 16ème arrondissement qui disparaissent sous les rideaux de pluie au centre de la photo, et alors que la Côte Bleue est déjà invisible.

À noter un bon front de rafales ayant précédé l'arrivée de la pluie, et ayant fait basculer le vent du SE au NO.



Ces précipitations sont les bienvenues tant la nature est assoiffée après 3 mois d'été ensoleillés, chauds, secs et ventés. Depuis le 1er juin, il n'était tombé que 22mm (en 3 averses mensuelles).



Photo prise depuis la colline de la Garde en direction du NO.