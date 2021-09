Ça bourgeonne sur la Provence

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1636 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Après une matinée sous le brouillard suite aux fortes pluies d'hier, le soleil revient dès le milieu de matinée sur le Gard mais de gros cumulus se développent sur les reliefs situés à l'est du Rhône entre le Ventoux, les Baronnies et le Vercors.



La température atteint environ 30°C dans l'après-midi, dans une atmosphère assez moite du fait d'une forte humidité ambiante.



Vue vers l'est depuis la magnifique Chartreuse de Valbonne à quelques kilomètres de la frontière entre Gard et Ardèche.