De nouveau estival

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 108

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Les orages d'il y a 24h ne sont plus qu'un souvenir, et le temps est redevenu calme et estival sur le littoral provençal. La Méditerranée, agitée hier par le vent marin de SE puis le front de rafales de NO est à nouveau calme aujourd'hui, les brises marines restant très faibles. Avec une mer comprise entre 23 et 24 degrés, les conditions sont optimales pour la baignade !



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche en direction du Sud.