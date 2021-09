Temps ensoleillé en Haute Vallée de l'Hérault

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/3.5

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Beau temps en cette fin de matinée sur la Haute Vallée de l'Hérault avec les cumulus qui commencent à bourgeonner sur les reliefs.

Photo prise depuis le sommet du Lunda (987 m) non loin du célèbre Mont Aigoual avec vue sur les sommets de la Vallée Borgne et le Mont Lozère au fond. On aperçoit également le village de Valleraugue en fond de vallée près de 500 mètres plus bas.