Orages provençaux

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2605 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

L'instabilité orageuse ne faiblit pas en cette fin d'après-midi, et les cumulonimbus s'enchaînent à tour de rôle pour le plus grand plaisir des yeux, alors que le littoral marseillais est baigné par un soleil éclatant et une chaleur tout à fait estivale.



Photo prise depuis l'île de Pomègues dont on voit la vigie et même sa station météo à droite de la photo. À gauche, l'île de Ratonneau dresse ses falaises sur Port-Frioul.