Pleinement estival !

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 104

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le temps est toujours aussi radieux et estival sur le littoral provençal, après une nouvelle nuit tropicale et très calme. De petites brises thermiques commencent à peine à rider une mer à 24 degrés, difficile de se persuader que nous sommes dans l'automne météorologique.

Au loin vers l'Ouest, les cirrus signalant la goutte froide Atlantique sont visibles, de même que les cumulus marins qui concernent le Languedoc et le Roussillon.



Photo prise depuis les plages du Prado en direction du SO.